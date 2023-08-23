Интерфакс: на месте падения бизнес-джета Пригожина обнаружены останки всех десяти человек, которые были на борту

Обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту бизнес-джета, разбившегося под Тверью, передает 23 августа Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах. Поисковая операция на месте падения завершена.



«Найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа», — цитирует агентство сообщение источника..



Напомним, официально подтверждено Росавиацией, что на борту был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его помощник Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер», которого считают основателем ЧВК.

