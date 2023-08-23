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    Крушение самолета Пригожина

    Интерфакс: на месте падения бизнес-джета Пригожина обнаружены останки всех десяти человек, которые были на борту

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    Обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту бизнес-джета, разбившегося под Тверью, передает 23 августа Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах. Поисковая операция на месте падения завершена.

    «Найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа», — цитирует агентство сообщение источника..

    Напомним, официально подтверждено Росавиацией, что на борту был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его помощник Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер», которого считают основателем ЧВК.

    Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    По данным РБК, следствие рассматривает как минимум три версии крушения самолета Embraer Legacy, включая «внешнее воздействие», техническую неисправность и ошибку пилота.

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