Росавиация создала специальную комиссию для расследования крушения самолета, на котором мог быть Евгений Пригожин. Проверят все

Росавиация уже начала расследование обстоятельств, приведших к крушению самолета, на который был зарегистрирован бизнесмен Евгений Пригожин.



Как сообщает ведомство 23 августа, борт Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании ООО «МНТ-Аэро». Фирма специализировалась на бизнес-перевозках.



На борту было семеро пассажиров и трое членов экипажа.



Специалисты, которые вошли в комиссию, проверяют данные о метеоусловиях в районе крушения (Тверская область), состояние воздушного судна, информацию о подготовке экипажа, работе диспетчерских служб и так далее.

