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    Росавиация создала специальную комиссию для расследования крушения самолета, на котором мог быть Евгений Пригожин. Проверят все

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    Росавиация уже начала расследование обстоятельств, приведших к крушению самолета, на который был зарегистрирован бизнесмен Евгений Пригожин.

    Как сообщает ведомство 23 августа, борт Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании ООО «МНТ-Аэро». Фирма специализировалась на бизнес-перевозках.

    На борту было семеро пассажиров и трое членов экипажа.

    Специалисты, которые вошли в комиссию, проверяют данные о метеоусловиях в районе крушения (Тверская область), состояние воздушного судна, информацию о подготовке экипажа, работе диспетчерских служб и так далее.

    Также сейчас ведутся поиски «черных ящиков».

    Самолет, который следовал из Москвы в Петербург, упал в районе села Куженкино Бологовского округа Тверской области. На нем в качестве пассажира был зарегистрирован бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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    Крушение самолетаТверская областьЕвгений Пригожин
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