В Белгородской области задержали подростков по подозрению в убийстве бабушки. Женщину забили мотыгой

Подростков задержали в Белгородской области по подозрению в убийстве пожилой женщины. Подозреваемым юноше и девушке 15 и 16 лет. Причиной, по предварительной информации, стал конфликт бабушки и внука, сообщает 23 августа Следственный комитет региона.



Трагедия произошла в поселке Новосадовый. Подросток пожаловался своей подруге на строгое бабушкино воспитание и постоянные ссоры. По данным СК, юноша и девушка договорились убить женщину, а последней каплей стало то, что она не отпустила внука на прогулку. 17 августа девушка пришла в гости к другу с мотыгой. Во время перепалки внук ударил бабушку этим орудием по голове, затем это же сделала и его подруга.

