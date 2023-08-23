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    В Белгородской области задержали подростков по подозрению в убийстве бабушки. Женщину забили мотыгой

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    Подростков задержали в Белгородской области по подозрению в убийстве пожилой женщины. Подозреваемым юноше и девушке 15 и 16 лет. Причиной, по предварительной информации, стал конфликт бабушки и внука, сообщает 23 августа Следственный комитет региона.

    Трагедия произошла в поселке Новосадовый. Подросток пожаловался своей подруге на строгое бабушкино воспитание и постоянные ссоры. По данным СК, юноша и девушка договорились убить женщину, а последней каплей стало то, что она не отпустила внука на прогулку. 17 августа девушка пришла в гости к другу с мотыгой. Во время перепалки внук ударил бабушку этим орудием по голове, затем это же сделала и его подруга.

    От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, нападавшие скрылись, но вскоре были задержаны. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос о мере пресечения.

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    Гость23 Авг 2023 в 21:22
    талион
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