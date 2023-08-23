Гонор и портативная колонка. Показываем пару, в избиении которой подозревают петербургских постовых

В распоряжение «Фонтанки» попали кадры задержания той самой пары, из-за которой уголовное дело возбудили против сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Рукоприкладство на видео не попало, однако общая картинка складывается. Судя по всему, полицейским не хватило профессионализма и в какой-то момент у них сдали нервы.

Нам дано: дама и ее кавалер с беспроводной колонкой под мышкой. Оба, по данным «Фонтанки», в подпитии. Патрульный пытается усадить женщину в служебный автомобиль для доставления в отдел. Когда она оказывается в салоне, полицейский принимается за ее сопровождающего. На вопрос, есть ли у него что-то запрещенное, мужчина отвечает матерным числительным. Его вежливо просят не ругаться. В это время дама выскальзывает из автомобиля и всё начинается сначала. В ходе этой многоактной пьесы патрульные применили баллончик и руки.

