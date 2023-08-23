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    Жительница Улан-Удэ вымогала деньги у бывшей подруги в обмен на молчание про ее добрачную жизнь

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    В Улан-Удэ женская дружба закончилась уголовным дело о вымогательстве. Одна из подруг захотела деньги за молчание о похождениях второй до брака. Подробности сообщает 23 августа МВД Бурятии.

    В дежурную часть отдела полиции с заявлением о вымогательстве обратилась 33-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ее бывшая подруга систематически требует у нее деньги за молчание о подробностях ее добрачной сексуальной жизни.

    Потерпевшая передала более 50 тысяч рублей, а когда средств не осталось, то пошла в полицию. Подозреваемую задержали. 36-летняя жительница Улан-Удэ вину не признала, ущерб возмещать отказалась и заявила, что муж бывшей подруги должен знать о том, что она до брака вела асоциальный образ жизни.

    Подозреваемая не замужем, не работает, ранее не судима. Возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 163 УК РФ. По ней женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

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