Жительница Улан-Удэ вымогала деньги у бывшей подруги в обмен на молчание про ее добрачную жизнь

В Улан-Удэ женская дружба закончилась уголовным дело о вымогательстве. Одна из подруг захотела деньги за молчание о похождениях второй до брака. Подробности сообщает 23 августа МВД Бурятии.



В дежурную часть отдела полиции с заявлением о вымогательстве обратилась 33-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ее бывшая подруга систематически требует у нее деньги за молчание о подробностях ее добрачной сексуальной жизни.



Потерпевшая передала более 50 тысяч рублей, а когда средств не осталось, то пошла в полицию. Подозреваемую задержали. 36-летняя жительница Улан-Удэ вину не признала, ущерб возмещать отказалась и заявила, что муж бывшей подруги должен знать о том, что она до брака вела асоциальный образ жизни.

