В США скопа уронила рыбу на линию электропередачи и оставила без света две тысячи человек

Хищную скопу подозревают в обесточивании целого поселения в американском штате Нью-Джерси. Порядка двух тысяч жителей остались без света из-за того, что кто-то очень хотел есть. О происшествии рассказало издание The Guardian.

Аварийные бригады компании Jersey Central Power&Light выехали по заявке об отключении и выяснили, что причиной стала рыба, упавшая на транспондер линии электропередачи. Судя по когтям на теле, уронила ее скопа. Вероятно, хищница поймала рыбу и несла ее, чтобы перекусить, но выпустила из когтей и уронила.