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    В США скопа уронила рыбу на линию электропередачи и оставила без света две тысячи человек

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    9 комментариев

    Хищную скопу подозревают в обесточивании целого поселения в американском штате Нью-Джерси. Порядка двух тысяч жителей остались без света из-за того, что кто-то очень хотел есть. О происшествии рассказало издание The Guardian.

    Аварийные бригады компании Jersey Central Power&Light выехали по заявке об отключении и выяснили, что причиной стала рыба, упавшая на транспондер линии электропередачи. Судя по когтям на теле, уронила ее скопа. Вероятно, хищница поймала рыбу и несла ее, чтобы перекусить, но выпустила из когтей и уронила.

    Скопы живут практически на всех континентах, кроме Антарктиды. Они обладают длинными когтями с изогнутым наружным пальцем, которые позволяют им успешно охотиться на рыб. Пропитка перьев и специальные клапаны в носу защищают их от попадания воды и намокания.

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    Комментарии 9

    Гость23 Авг 2023 в 14:16
    ..." бакланы отдыхают.."
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