«Дом.РФ» продаст бывшую дачу Сталина в Подмосковье

Госкорпорация «Дом.РФ» собирается продать усадьбу Липки-Алексейск рядом с поселком Вешки в Подмосковье, пишут «Ведомости» 23 августа. В 1930-х в здании находилась дача Иосифа Сталина.



Усадьбу «Липки» построили еще в 19 веке, до 1989 года она была правительственной дачей, а с 1932 года — личной дачей Сталина, где он прожил два года. В 90-е поместье было передано под санаторий для детей с онкологическими заболеваниями, а в 2004-м его закрыли на реконструкцию. Сейчас комплекс находится в запустении.



Аукцион по продаже пройдет в IV квартале 2023 года – здание продадут, а земельный участок площадью 38,4 га будут сдавать в аренду. Земля считается особо охраняемой территорией, комплекс административных зданий на нем окружен липовым парком.

