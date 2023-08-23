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    «Дом.РФ» продаст бывшую дачу Сталина в Подмосковье

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    Госкорпорация «Дом.РФ» собирается продать усадьбу Липки-Алексейск рядом с поселком Вешки в Подмосковье, пишут «Ведомости» 23 августа. В 1930-х в здании находилась дача Иосифа Сталина.

    Усадьбу «Липки» построили еще в 19 веке, до 1989 года она была правительственной дачей, а с 1932 года — личной дачей Сталина, где он прожил два года. В 90-е поместье было передано под санаторий для детей с онкологическими заболеваниями, а в 2004-м его закрыли на реконструкцию. Сейчас комплекс находится в запустении.

    Аукцион по продаже пройдет в IV квартале 2023 года – здание продадут, а земельный участок площадью 38,4 га будут сдавать в аренду. Земля считается особо охраняемой территорией, комплекс административных зданий на нем окружен липовым парком.

    Начальная цена пока не определена, однако источники газеты «Ведомости» оценивают объект примерно в 400-500 млн рублей. Примечательно, что на территории участка запрещено новое строительство. Как отмечают эксперты, на территории бывшей дачи Сталина могут открыть музей, туристический комплекс, гостиничный проект или медицинский кластер.

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