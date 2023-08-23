Фото: при падении БПЛА серьезно пострадал частный дом в Химках

В ночь на среду, 23 августа, ПВО сбила над Химками беспилотник. При его падении пострадал частный дом в квартале Старбеево, осколочные повреждения получили еще несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет. Сотрудники местной администрации завершают обход домов частного сектора, вблизи которых упал украинский БПЛА
В Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили над Химками один из беспилотников ВСУ, который атаковал Москву. Подробнее о новой атаке беспилотников на столицу — в материале «Фонтанки».