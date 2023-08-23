В «Полутора комнатах» появится «капсула времени» для желающих побывать в 4 июня 1972 года

Конструкция в виде куба, смонтированного из четырёх экранов, позволит гостям оказаться в комнате семьи Бродских в тот день, когда Иосиф Бродский уехал оттуда навсегда. Обещают интерактивную инсталляцию с элементами дополненной реальности.
Над инсталляцией «4 июня 1972 года» в «Полутора комнатах» работали целый год. Идея была создать «капсулу времени», чтобы погрузить гостя в день вынужденного отъезда Иосифа Бродского из Ленинграда. Отъезд поэта ознаменовал третью волну эмиграции из СССР, и к 2022 году с того момента прошло ровно полвека. В тот день 4 июня вместе с Бродским в аэропорт поехал Михаил Мильчик, а проводив поэта, он вернулся в «полторы комнаты» и тщательно заснял каждый угол. Именно эти снимки стали основой проекта музея.
«4 июня 1972» построен на стыке современных технологий и театра, виртуальная среда создана на основе фотографий Михаила Исаевича и мемориальных предметов. Продолжительность одного сеанса погружения в 4 июня 1972 — около часа. Над проектом работали художница Женя Ржезникова, композиторы Настасья Хрущева и Олег Буянов, сценарист Ириня Рябикина. Подробности — на сайте музея.
Интерактивную инсталляцию «4 июня 1972» можно будет увидеть в музее-квартире Иосифа Бродского в доме Мурузи «Полторы комнаты» с 28 августа по 25 ноября 2023 года.
12+
Анастасия Семенович