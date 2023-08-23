Расходы госбюджета на патриотическое воспитание за год подскочили втрое

Расходы из бюджета России на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание» в 2022 году составили 11,4 млрд рублей, хотя изначально планировалось потратить только 5 млрд рублей. При этом в 2021 году на проект ушло всего 3,4 млрд рублей, то есть почти втрое меньше. Об этом пишут 23 августа «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета за прошлый год.
Деньги пошли на зарплату новым школьным сотрудникам и на обеспечение их работы: появились 8,8 тысяч новых штатных единиц — советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Эти советники начали работать ещё до СВО, в 2021 году — в десяти пилотных регионах. С 2022 года они появились в 49 российских субъектах, а теперь, с нового учебного года, должны быть во всех субъектах.
Кроме того, на средства проекта в прошлом году были закуплены комплекты государственных символов для 11 тысяч школ. Напомним, с прошлого учебного года в каждой школе по понедельникам поднимают государственный флаг. В 14 исторических мультимедийных парках «Россия — моя история» в 24 городах обновлено экспозиционное оборудование. Был проведен всероссийский творческий конкурс «Большая перемена» по тематическим направлениям. Проводились и другие мероприятия. В организацию «Российское движение школьников» были вовлечены около 3,5 млн детей. Более 2,2 млн молодых людей поучаствовали в патриотических мероприятиях.
Государство считает важным уделять особое внимание воспитанию молодежи, особенно в нынешних условиях, говорит директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
«Это становится некой защищенной статьей бюджета, как, например, зарплаты бюджетников или соцподдержка граждан», — объясняет он.