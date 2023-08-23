Взорвавший петарду на Светлановском помещен в реанимацию, ему разворотило руки и обожгло лицо

Травмы юноши, который взорвал петарду на Светлановском проспекте и перепугал весь дом, оказались куда серьезнее, чем сообщалось ранее. Подробности «Фонтанка» узнала 23 августа.



18-летний пострадавший поступил накануне в НИИ им. Джанелидзе. Врачи диагностировали у него множественные оскольчатые раны лица, ампутацию двух пальцев, рваные раны обеих кистей и правой стопы, а также ожог лица, шеи и предплечья. Состояние юноши оценили как тяжелое и поместили в хирургическую реанимацию.

Накануне экстренные службы Калининского района приехали к дому 48 по Светлановскому проспекту после сообщения о громком хлопке. Как оказалось, 18-летний житель купил в одном из маркетплейсов петарду, которая взорвалась у него в руках.