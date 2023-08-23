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    Проезд по тоннелю дамбы Петербурга ограничен на несколько дней

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    Ремонтные работы на три дня ограничили движение в автомобильном тоннеле петербургской дамбы. Для ввода и вывода техники въезд в него могут также ненадолго закрыть.

    С 23 по 25 августа введены ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Невской стороны тоннеля судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга, то есть на внутреннем кольце, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. Там ведутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

    Кроме того, возможна полная остановка движения перед въездом в тоннель не более чем на 7–10 минут для ввода и вывода подъемной техники. Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, разметкой, знаками и ограждениями.

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    ПетербургДамбаОграничения движения транспорта
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