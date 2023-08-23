В Горелово хозпостройка в огне довела до больницы мужчину с переломами

Десять пожарных боролись с огнём в частном секторе Красносельского района Петербурга в ночь на 23 августа.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, на Дачную улицу два расчёта летели незадолго до часа ночи. Там по всей площади горела хозяйственная постройка размером 2х4 м.



Ликвидировать пожар удалось примерно за полчаса. Медицинская помощь потребовалась мужчине.



По данным «Фонтанки», в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе увезли 45-летнего пострадавшего. У него ожоги на руке, сломаны два ребра, состояние не критичное. По предварительной информации, в анамнезе отравление не только продуктами горения, но и алкоголем.

