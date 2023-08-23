Меньше, чем путешествие. Победители патриотических конкурсов месяцами ждут обещанных поездок

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Поделиться Поделиться





Федеральный проект по организации наградных поездок для активных россиян забуксовал. В группе «Больше, чем путешествие» — десятки жалоб на отмену без предупреждений и ошибки на сайте, которые не позволяют выбрать маршрут.



«Больше, чем путешествие» — часть платформы «Россия — страна возможностей». Среди других организаторов — Росмолодёжь, Министерство науки и высшего образования и Российское общество «Знание». Предполагается, что программа «гражданско-патриотического и общественно-полезного туризма» будет поощрять участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Схема, описанная на сайте «России — страны возможностей», простая: победил, выбрал тур и поехал наслаждаться красотами родины (а заодно и в общественно-полезной программе поучаствовал).



«Когда уже придут письма с выбором тура? Сколько месяцев или лет еще нужно ждать?» — в группе программы ругань начинается под первой же публикацией. В августе претензий там особенно много. Судя по комментариям, многие хотели поехать на форум «Машук», который проводит Росмолодежь в Ставропольском крае.

«А у нас впечатление испортилось, спасибо БЧП («Больше, чем путешествие». — Прим. ред.). Звонили, писали им, а нас только обещаниями кормили, говоря ждать на чемоданах.. В итоге уже первый день форума, а мы всё на чемоданах сидим», — возмущается Екатерина. В личной беседе она уточнила, что в итоге приобрела билеты за свой счет: «Если бы ждала билетов от "Больше, чем путешествие", то не поехала. До сих пор билетов так и не прислали».



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Другая участница группы, Марина, рассказала «Фонтанке», что поехать через программу «Больше, чем путешествие» ей предложили организаторы «Машука»: «Мне позвонила представитель из моего региона. Сообщила, что я прошла, и рассказала о трех возможностях добраться. Один из них — билет покупает программа «Больше, чем путешествие». Меня заверили, что это отличный вариант. Даже не возникло сомнений, что билет мне не скинут, так как в прошлом году через эту программу я ездила на Байкал». В итоге Марине письмо пришло уже в первый день форума. В нем организаторы написали, что билеты, «соответствующие требованиям закупочных процедур», закончились.



У Аси другая история. По её словам, вместе с дочкой, которая победила в национальном чемпионате для людей с инвалидностью и другими особенностями здоровья «Абилимпикс», они должны были поехать в Москву. «Сертификат на поездку нам вручили 2 декабря 2022 года. Обещали в мае, потом в июне. Отговорок было много, красивых и разных. То группа не набралась, то платформа туров модернизируется», — вздыхает она.



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Другая часть претензий касается технических ошибок на сайте: «Пришло письмо-приглашение Шредингера. Приглашение вроде бы есть, а войти в личный кабинет не дает…» Пока участники группы оставляют в комментариях жалобы, администраторы страницы просят «набраться терпения» и обещают, что все поездки в конце концов состоятся. Иногда просят прислать им почту, иногда — просто молчат в ответ. Тем не менее посты о состоявшихся турах в группе появляются регулярно.

В закрытых чатах для участников программы атмосфера тоже довольно напряженная. Причина нервничать есть: как стало известно «Фонтанке», некоторым уже пришли письма с отказами. Так и так, дескать, не состоится, а выбор поездок теперь недоступен. Готовимся к следующему сезону.



«Не надо было на всю страну рекламировать эту программу в средствах массовой информации! А если начали — доведите до конца. И за реализацию этой программы отвечает конкретный человек. Кто он? Ждем ответ», — взывает к администратору чата одна из участниц. Другие жалуются, что не спланировали свой отпуск, понадеявшись на программу, а теперь остались ни с чем.



Впрочем, есть и те, кто относится к организаторам с пониманием: «У нас, похоже, тоже срывается поездка во Владивосток, но… мальчики погибают, дети остаются без отцов и матерей. Простим РСВ («России — стране возможностей». — Прим. ред.). Давайте научимся жить вместе с проблемами нашей страны, давайте её просто любить!» Под сообщением стоят три пальца вверх.



Между тем бюджет у программы от Росмолодежи только растет. В 2023 году на финансирование поездок выделили 3 млрд рублей — против 2 млрд в 2022-м. Цифры можно считать официальными: в начале года их называл вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тогда же прозвучала информация и о количестве предполагаемых участников. Как писал «Интерфакс», воспользоваться программой смогут более 70 тысяч человек.



Корреспондент «Фонтанки» позвонила на горячую линию программы, рассказав о гипотетическом родственнике, который не может улететь, к примеру, на Алтай из-за ошибки на сайте. Оператор только развел руками: «К сожалению, точной информацией я не обладаю. На данный момент наши специалисты работают над исправлением технических сложностей, они делают все возможное, чтобы вам как можно скорее представилась такая возможность». Ошибки на сайте сотрудник связал с обновлением платформы и признал, что «некоторые пользователи» столкнулись из-за этого с проблемами. На вопрос о том, когда они будут решены, оператор ответить не смог и посоветовал ждать письма на почту.

«Фонтанка» отправила в «Больше, чем путешествие» официальный запрос и готова опубликовать ответ, если он окажется содержательным.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»