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    В российских школах появится курс для старшеклассников по оказанию первой медицинской помощи

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    Для учеников 10-х и 11-х классов в России разработали внеурочный курс «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода за больным». Об этом 22 августа пишет ТАСС.

    Курс рассчитан на 35 часов. Целью является получение обучающимися знаний и навыков по оказанию первой помощи, основам преподавания первой помощи и основам ухода за больным.

    Предусмотрены такие формы работы, как лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, решения ситуационных задач, консультации педагога и психолога.

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