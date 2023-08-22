В российских школах появится курс для старшеклассников по оказанию первой медицинской помощи

Для учеников 10-х и 11-х классов в России разработали внеурочный курс «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода за больным». Об этом 22 августа пишет ТАСС.



Курс рассчитан на 35 часов. Целью является получение обучающимися знаний и навыков по оказанию первой помощи, основам преподавания первой помощи и основам ухода за больным.



Предусмотрены такие формы работы, как лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, решения ситуационных задач, консультации педагога и психолога.

