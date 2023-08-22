    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    758мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.12eur102.75

    Портал «Парковки Санкт-Петербурга» потребует от пользователей сертификат Минцифры

    2545
    16 комментариев

    Для корректного отображения сайта петербургских городских парковок с наступлением осени пользователям потребуется установить на свои устройства сертификат Минцифры или один из отечественных браузеров, который его поддерживает. Об этом 22 августа водителей предупреждает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

    С 1 сентября портал «Парковки Санкт-Петербурга» будет работать с применением сертификатов Национального удостоверяющего центра Минцифры России, сообщили в пресс-службе. Для стабильного доступа к сайту пользователям рекомендуют установить российские сертификаты либо заходить на портал через «Яндекс.Браузер» либо браузер «Атом», которые их поддерживают.

    Скачать корневой сертификат Минцифры РФ для разных операционных систем можно на сайте госуслуг. Там же можно скачать браузеры, поддерживающие российские сертификаты.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСертификатМинцифрыПарковки
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close