Портал «Парковки Санкт-Петербурга» потребует от пользователей сертификат Минцифры

Для корректного отображения сайта петербургских городских парковок с наступлением осени пользователям потребуется установить на свои устройства сертификат Минцифры или один из отечественных браузеров, который его поддерживает. Об этом 22 августа водителей предупреждает пресс-служба
С 1 сентября портал «Парковки Санкт-Петербурга» будет работать с применением сертификатов Национального удостоверяющего центра Минцифры России, сообщили в пресс-службе. Для стабильного доступа к сайту пользователям рекомендуют установить российские сертификаты либо заходить на портал через «Яндекс.Браузер» либо браузер «Атом», которые их поддерживают.
Скачать корневой сертификат Минцифры РФ для разных операционных систем можно на сайте госуслуг. Там же можно скачать браузеры, поддерживающие российские сертификаты.