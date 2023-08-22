Портал «Парковки Санкт-Петербурга» потребует от пользователей сертификат Минцифры

Для корректного отображения сайта петербургских городских парковок с наступлением осени пользователям потребуется установить на свои устройства сертификат Минцифры или один из отечественных браузеров, который его поддерживает. Об этом 22 августа водителей предупреждает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».



С 1 сентября портал «Парковки Санкт-Петербурга» будет работать с применением сертификатов Национального удостоверяющего центра Минцифры России, сообщили в пресс-службе. Для стабильного доступа к сайту пользователям рекомендуют установить российские сертификаты либо заходить на портал через «Яндекс.Браузер» либо браузер «Атом», которые их поддерживают.