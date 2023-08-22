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    В легендарной «Камчатке» музыканты выступят в поддержку трехлетней петербурженки

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    В Петербурге в рамках фестиваля «Добрый рок» пройдет благотворительный концерт, средства от которого будут направлены на помощь маленькой жительнице Петербурга Вике Федоровой.

    У Вики ДЦП, спастическая диплегия. К своим трем с половиной годам девочка так и не смогла встать на ноги, только ползает. Регулярные занятия и реабилитация пока не дали желаемого результата, но мама надеется, что ее дочь сможет самостоятельно ходить.

    «Вика очень общительная девочка, интеллект у нее сохранен. Сейчас она уже многое понимает и всё чаще просит у меня: "Мама, я хочу ходить". Плачет. Спрашивает, почему Петя ходит, а она — нет, и когда пойдет она сама? Недавно в парке она видела лошадок, не испугалась, узнала их и начала просить погладить, махала им и кричала: "Привет, и-го-го!"», — рассказывает мама Вики.

    По словам женщины, она много слышала об иппотерапии, которую в последние годы активно применяют для реабилитации при различных заболеваниях, в том числе и при ДЦП. Но занятия не по карману: ребенка воспитывает одна, отец Вики даже алиментов не платит.

    Фото: https: // vk.com / fest.dobry.rock
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    В Петербурге занятия иппотерапией проводят специалисты региональной общественной организации «Центр взаимной интеграции "Аккорд"». Несколько лет назад центр объединился с музыкантами и они организовали благотворительный фестиваль «Добрый рок». В его рамках ежемесячно проводятся концерты, на которых бесплатно выступают известные и начинающие музыканты из Петербурга и других городов России, а собранные средства направляются на оплату занятий иппотерапией.

    Очередной кавер-концерт пройдет в пользу Вики Федоровой. 24 августа на сцену легендарного клуба «Котельная "Камчатка"» выйдут: Константин Кочелаев, Олег Киса Ильченко, Евгений Войцеховский и Женева, которая впервые примет участие в фестивале «Добрый рок».

    Подробности можно узнать в официальной группе фестиваля.

    Фото: https: // vk.com / fest.dobry.rock

    РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — лица с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. Организация ведет подготовку волонтеров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально незащищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» существует исключительно на пожертвования.

    Благотворительный фестиваль «Добрый рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены: Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и другие. Все вырученные средства от продажи билетов поступают в региональную общественную организацию «Аккорд».

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