В легендарной «Камчатке» музыканты выступят в поддержку трехлетней петербурженки

В Петербурге в рамках фестиваля «Добрый рок» пройдет благотворительный концерт, средства от которого будут направлены на помощь маленькой жительнице Петербурга Вике Федоровой.
У Вики ДЦП, спастическая диплегия. К своим трем с половиной годам девочка так и не смогла встать на ноги, только ползает. Регулярные занятия и реабилитация пока не дали желаемого результата, но мама надеется, что ее дочь сможет самостоятельно ходить.
«Вика очень общительная девочка, интеллект у нее сохранен. Сейчас она уже многое понимает и всё чаще просит у меня: "Мама, я хочу ходить". Плачет. Спрашивает, почему Петя ходит, а она — нет, и когда пойдет она сама? Недавно в парке она видела лошадок, не испугалась, узнала их и начала просить погладить, махала им и кричала: "Привет,
По словам женщины, она много слышала об иппотерапии, которую в последние годы активно применяют для реабилитации при различных заболеваниях, в том числе и при ДЦП. Но занятия не по карману: ребенка воспитывает одна, отец Вики даже алиментов не платит.
В Петербурге занятия иппотерапией проводят специалисты региональной общественной организации «Центр взаимной интеграции "Аккорд"». Несколько лет назад центр объединился с музыкантами и они организовали благотворительный фестиваль «Добрый рок». В его рамках ежемесячно проводятся концерты, на которых бесплатно выступают известные и начинающие музыканты из Петербурга и других городов России, а собранные средства направляются на оплату занятий иппотерапией.
Очередной кавер-концерт пройдет в пользу Вики Федоровой. 24 августа на сцену легендарного клуба «Котельная "Камчатка"» выйдут: Константин Кочелаев, Олег Киса Ильченко, Евгений Войцеховский и Женева, которая впервые примет участие в фестивале «Добрый рок».
Подробности можно узнать в официальной группе фестиваля.