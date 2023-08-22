В легендарной «Камчатке» музыканты выступят в поддержку трехлетней петербурженки

В Петербурге в рамках фестиваля «Добрый рок» пройдет благотворительный концерт, средства от которого будут направлены на помощь маленькой жительнице Петербурга Вике Федоровой.



У Вики ДЦП, спастическая диплегия. К своим трем с половиной годам девочка так и не смогла встать на ноги, только ползает. Регулярные занятия и реабилитация пока не дали желаемого результата, но мама надеется, что ее дочь сможет самостоятельно ходить.

