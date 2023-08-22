Лесной пожар в Греции унес жизни до 26 мигрантов

В горящем лесу Дадиас в Греции, расположенном рядом с сухопутной границей с Турцией, нашли 26 обгоревших тел, предположительно нелегальных мигрантов. Об этом 22 августа пишет греческое агентство newsit.gr.
Автор: видео / newsittv / YouTube
По данным издания, 26 обугленных тел были найдены в лесу Дадиас, который полыхает уже третьи сутки. Лес расположен на северо-востоке от города Александруполис.
На данный момент пожарные Греции подтвердили гибель 18 мигрантов. Как сообщил представитель пожарной службы Яннис Артопиос, спасатели нашли две группы погибших. Проводится расследование произошедшего.
Предположение, что найденные тела — это сгоревшие мигранты, строится на том, что со вчерашнего дня в полицию не поступило ни одного заявления о пропаже жителей.