В Ростовской области ФСБ задержала мужчину при попытке купить секретную продукцию

В Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину при попытке купить секретную военную продукцию. Об этом 22 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.



Гражданин России, возраст которого не уточняется, был задержан с поличным при попытке приобрести военное изделие. Подчеркивается, что мужчина был в курсе, что продукция секретная.



Уточняется, что задержанный собирался перепродать купленное. Возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК России (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

