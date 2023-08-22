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    В Ростовской области ФСБ задержала мужчину при попытке купить секретную продукцию

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    В Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину при попытке купить секретную военную продукцию. Об этом 22 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

    Гражданин России, возраст которого не уточняется, был задержан с поличным при попытке приобрести военное изделие. Подчеркивается, что мужчина был в курсе, что продукция секретная.

    Уточняется, что задержанный собирался перепродать купленное. Возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК России (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

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