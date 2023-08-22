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    В Челябинске металлургический комбинат выпустил в небо оранжевое облако

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    Челябинский металлургический завод удивил жителей города необычным выбросом. Предприятие выпустило оранжевое облако. Вблизи оно выглядит особенно впечатляюще. Ролик 22 августа опубликовал портал 74.RU.

    телеграм-канал «Челябинск с огоньком»

    На заводе уже поспешили объяснить «явление». В компании не стали скрывать, что произошла нештатная ситуация.

    «При выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха, — сообщили в пресс-службе ПАО «ЧМК». — Выпуск сразу был закрыт. Оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия»

    На заводе также добавили, что на данный момент предприятие работает штатно, проводится служебное расследование.

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    Челябинск
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