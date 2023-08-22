Рома Зверь удалил все посты в «Инстаграме»* и уехал в Донбасс: новости СВО за 22 августа

Лидер группы «Звери» отправился в зону боевых действий Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 августа.



Рома Зверь выступил перед бойцами СВО Солист группы «Звери» Рома Зверь выступил перед бойцами ДНР в Донбассе. Видео с музыкантом в зоне боевых действий опубликовал телеграм-канал War Gonzo.



WarGonzo

На видео музыкант, одетый в военную форму, разговаривает с участниками СВО и исполняет песни под гитару и балалайку.

В феврале 2022 года Рома Зверь опубликовал посты, осуждающие СВО, из-за чего музыканту отменили концерт на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ-2023. После этого он почистил «Инстаграм»* и отправился в Донбасс. В ближайшее время у артиста запланированы большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге. * «Инстаграм» — соцсеть от организации Meta (признана экстремистской в России, ее деятельность запрещена).



Uniqlo прекращает весь бизнес в России Японская сеть повседневной одежды Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех российских магазинов. Освободившиеся площадки уже занимают другие ритейлеры, заявили «Ведомости».

Магазины Uniqlo закрылись в России в марте 2022 года. До февраля прошлого года в стране работали 49 магазинов, в течение года компания сохраняла зарплаты, штат и офис в России. Теперь юридическое лицо ритейла прекратило свое существование.

Помимо Uniqlo, Россию покинули Zara, H&M, Adidas и многие другие. Мы рассказывали, чем заменить ушедшие бренды и какие отечественные аналоги предложили покупателям.

Генерала Суровикина освободили от должности Генерала Сергея Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, осведомленные о кадровом решении в Минобороны. По информации издания, сейчас он находится в краткосрочном отпуске, а после продолжит работу в структуре Минобороны, но на другой должности.

Ранее, также со ссылкой на собственные источники, эту информацию сообщали признанный иноагентом экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и ряд телеграм-каналов — тоже со ссылкой на осведомленные источники. Официального подтверждения этой информации от Министерства обороны пока не поступало. Сергей Суровикин не появлялся на публике с 24 июня (тогда Минобороны опубликовало его обращение к ЧВК «Вагнер»), из-за чего стала поступать противоречивая информация о том, где он может находиться.

Украина запретила журналистам работать на линии фронта Киев запретил иностранным журналистам работать на линии фронта, сообщает издание Le Temps. Власти Украины ограничили работу СМИ, возможно, из-за больших потерь украинской армии, рассказали в газете.

— Линия фронта журналистам теперь полностью запрещена, если, конечно, они не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного, — передает Le Temps.

Аналогичный запрет на работу журналистов работал на Украине в сентябре 2022 года, когда ВСУ проводили атаку на харьковском направлении. Le Temps допускает со ссылкой на свой источник, что Киев пытается скрыть от СМИ следующий шаг украинской армии.



ФСБ задержала мужчину, который пытался купить секретную военную продукцию Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал перепродать секретную военную продукцию. Гражданина РФ задержали в Ростовской области, сообщает УФСБ России.



— Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен, — заявили в ФСБ.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Оперативники проводят следственные мероприятия для раскрытия других возможных преступлений задержанного, а также для раскрытия возможных соучастников.

Украинские диверсанты попытались проникнуть в Брянскую область Украинская ДРГ предприняла попытку прорваться на территорию России. Диверсанты пытались зайти в Климовском районе, но атака была отражена, заявил губернатор региона Александр Богомаз.



— Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений Управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена, — написал глава Брянской области в телеграм-канале.



Александр Богомаз также добавил, что сейчас ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.

