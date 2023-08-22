Под Выборгом ночной поезд насмерть сбил женщину

Несовместимые с жизнью травмы получила женщина на железной дороге в Выборгском районе Ленинградской области. Утаптывая «народную тропу», она проглядела опасность.



Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 22 августа, информация о смертельном травмировании пешехода между станциями Рощино - Выборг поступила в дежурную часть накануне в четвёртом часу ночи.

По данным ведомства, не дойдя до пешеходного перехода, пожилая женщина пытался перебраться через пути на 61 км 2-го пикета перегона по «народной тропе». Машинист грузового поезда гудел и жал на тормоз, однако избежать столкновения не удалось.