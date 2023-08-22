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    Под Выборгом ночной поезд насмерть сбил женщину

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    1 комментарий

    Несовместимые с жизнью травмы получила женщина на железной дороге в Выборгском районе Ленинградской области. Утаптывая «народную тропу», она проглядела опасность.

    Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 22 августа, информация о смертельном травмировании пешехода между станциями Рощино - Выборг поступила в дежурную часть накануне в четвёртом часу ночи.

    По данным ведомства, не дойдя до пешеходного перехода, пожилая женщина пытался перебраться через пути на 61 км 2-го пикета перегона по «народной тропе». Машинист грузового поезда гудел и жал на тормоз, однако избежать столкновения не удалось.

    Не исключено, что внимательность женщины притупила не только темнота, но и алкоголь. Её личность устанавливают. Все обстоятельства случившегося выясняют транспортная полиция и следствие.

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    Гибель под поездом
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    Комментарии 1

    Гость22 Авг 2023 в 15:35
    Ужасы рощинских ночей.
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