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    «Даже не является ее отцом». Петербурженка спасла осиротевшую племянницу от жизни в гараже

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    Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»

    Пятилетняя Света (имя изменено. — Прим.ред.) из Краснодара 4,5 месяца провела в приюте в Петербурге. 18 июля ее двоюродная тетя, Яна Терновская, наконец-то, добилась права забрать ребенка домой.


    В прошлом году Яна перевезла осиротевшую девочку к себе, после того, как увидела, в каких условиях она живет — в гараже-самострое с пьющим отчимом Алексеем. За время, пока малышка жила в Петербурге, она начала говорить и даже звать Яну мамой, но в конце марта Алексей отозвал доверенность на ребенка. С тех пор Яна и юристы в Петербурге и в Краснодаре боролись, чтобы девочка осталась с тетей.

    Сначала добились, чтобы девочку не отправили обратно в Краснодар. Пятилетие Света встретила в приюте «Транзит» в Петербурге». Сейчас в отношении Алексея возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-ти лет. Мужчина задержан.

    В Краснодаре суд решил ограничить Алексея в родительских правах — решение скоро вступит в силу. А Яна смогла забрать малышку домой. Впереди у них еще много работы: надо наладить режим, вернуться в детский сад. И следующий, главный этап — удочерение.

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