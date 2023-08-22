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    В Воронеже мужчину отправили под арест за срыв нашивок с Z-символикой с подростков

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    В Воронеже Железнодорожный районный суд арестовал на 12 суток мужчину, который срывал у подростков нашивки с Z-символикой. Об этом 22 августа сообщает ГУ МВД по региону. Также ему предстоит заплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

    По данным местных СМИ и телеграм-каналов, инцидент произошел в городском пункте временного размещения украинских беженцев на базе отдыха. На видеозаписи женщина выговаривает мужчине, который сорвал с ее ребенка нашивки с символикой СВО.

    Позже 38-летнего мужчину задержала полиция. На него составили протоколы о мелком хулиганстве и дискредитации ВС РФ. Суд приговорил его к административному аресту со штрафом.

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