В Пушкинском районе 1 сентября учеников примет новый корпус школы № 530

На Образцовой улице в Пушкинском районе 1 сентября откроется новая школа на 550 мест. Как уточняют в компании «Терминал-ресурс », здание станет вторым корпусом школы № 530 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла в Пушкине.



В 10–11 классах школы обучение идет в рамках образовательного профиля по направлениям «математика-физика», «математика-биология».



В новом корпусе, помимо специализированных учебных классов, предусмотрены большой и малый бассейны, два спортзала, актовый зал, мастерские для уроков труда, библиотека, медиатека, компьютерный класс с лаборантской, а также кабинеты психолога, логопеда, врача, процедурная и прививочная. На прилегающей территории организовали физкультурно-спортивную зону и площадку для отдыха.

