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    В Пушкинском районе 1 сентября учеников примет новый корпус школы № 530

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    На Образцовой улице в Пушкинском районе 1 сентября откроется новая школа на 550 мест. Как уточняют в компании «Терминал-ресурс », здание станет вторым корпусом школы № 530 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла в Пушкине.

    В 10–11 классах школы обучение идет в рамках образовательного профиля по направлениям «математика-физика», «математика-биология».

    В новом корпусе, помимо специализированных учебных классов, предусмотрены большой и малый бассейны, два спортзала, актовый зал, мастерские для уроков труда, библиотека, медиатека, компьютерный класс с лаборантской, а также кабинеты психолога, логопеда, врача, процедурная и прививочная. На прилегающей территории организовали физкультурно-спортивную зону и площадку для отдыха.

    Первая школа на территории проекта «На Царскосельских холмах» построена по инвестиционной программе комитета по строительству Санкт-Петербурга.

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