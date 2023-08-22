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    «Избавить общество от YouTube-зависимости по щелчку пальцев не получится». В ГД высказались о блокировке YouTube

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    Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что решений о блокировке в России видеохостинга YouTube не принималось. Соответствующий пост во вторник, 22 августа, появился в Telegram-канале Горелкина.

    «Решений о блокировке YouTube не принималось, и про сценарий его замещения версией, очищенной от сомнительного контента, мне ничего не известно», — написал парламентарий.

    Накануне в Telegram-каналах появились публикации с утверждением, что сотрудникам «Ростелекома» предлагалось протестировать «сервис доступа к YouTube». В рамках теста им было предложено смотреть ролики, размещенные на видеохостинге, не напрямую, а через специальный созданный сайт ytonline.ru. В пресс-службе «Ростелекома» заявили ТАСС, что проводилось тестирование для развития собственных продуктов, а для внутренней команды был создан «аналитический функционал пользовательского поведения на YouTube».

    Горелкин сомневается, что такой сценарий возможно реализовать, потому что значительная часть россиян смотрит YouTube через мобильные или ТВ-приложения, а не через браузер.

    Депутат написал, что нет быстрых вариантов решения ситуации с YouTube, при которых не пострадали бы интересы россиян. Возможен только естественный переток аудитории, мотивированный переходом создателей контента на российские платформы.

    «Это долгий процесс, но избавить общество от YouTube-зависимости по щелчку пальцев не получится: это результат серии стратегических ошибок, которые отрасль допустила в прошлом десятилетии», — подытожил зампред комитета Госдумы по информационной политике.

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    ГосдумаАнтон ГорелкинYouTube
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    Комментарии 15

    Гость22 Авг 2023 в 14:59
    Избавьте нас от ГД!
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