«Избавить общество от YouTube-зависимости по щелчку пальцев не получится». В ГД высказались о блокировке YouTube

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что решений о блокировке в России видеохостинга YouTube не принималось. Соответствующий пост во вторник, 22 августа, появился в Telegram-канале Горелкина.

«Решений о блокировке YouTube не принималось, и про сценарий его замещения версией, очищенной от сомнительного контента, мне ничего не известно», — написал парламентарий.



Накануне в Telegram-каналах появились публикации с утверждением, что сотрудникам «Ростелекома» предлагалось протестировать «сервис доступа к YouTube». В рамках теста им было предложено смотреть ролики, размещенные на видеохостинге, не напрямую, а через специальный созданный сайт ytonline.ru. В пресс-службе «Ростелекома» заявили ТАСС, что проводилось тестирование для развития собственных продуктов, а для внутренней команды был создан «аналитический функционал пользовательского поведения на YouTube».

