«Избавить общество от YouTube-зависимости по щелчку пальцев не получится». В ГД высказались о блокировке YouTube

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что решений о блокировке в России видеохостинга YouTube не принималось. Соответствующий пост во вторник, 22 августа, появился в Telegram-канале Горелкина.
«Решений о блокировке YouTube не принималось, и про сценарий его замещения версией, очищенной от сомнительного контента, мне ничего не известно», — написал парламентарий.
Накануне в Telegram-каналах появились публикации с утверждением, что сотрудникам «Ростелекома» предлагалось протестировать «сервис доступа к YouTube». В рамках теста им было предложено смотреть ролики, размещенные на видеохостинге, не напрямую, а через специальный созданный сайт ytonline.ru. В пресс-службе «Ростелекома» заявили ТАСС, что проводилось тестирование для развития собственных продуктов, а для внутренней команды был создан «аналитический функционал пользовательского поведения на YouTube».
Горелкин сомневается, что такой сценарий возможно реализовать, потому что значительная часть россиян смотрит YouTube через мобильные или ТВ-приложения, а не через браузер.
Депутат написал, что нет быстрых вариантов решения ситуации с YouTube, при которых не пострадали бы интересы россиян. Возможен только естественный переток аудитории, мотивированный переходом создателей контента на российские платформы.
«Это долгий процесс, но избавить общество от YouTube-зависимости по щелчку пальцев не получится: это результат серии стратегических ошибок, которые отрасль допустила в прошлом десятилетии», — подытожил зампред комитета Госдумы по информационной политике.