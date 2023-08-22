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    Средний чек по «семейной ипотеке» в Петербурге составил почти 8 млн рублей

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    В 2023 году доля семейной ипотеки выросла до 32–38% по сравнению с 25% в 2022 году. Как отмечают эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), это связано с чем, что в условия была добавлена новая категория заемщиков — семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

    По данным аналитиков, в среднем по семейной ипотеке тратят 7,9 млн рублей и вдвое чаще выбирают квартиры с двумя и более комнатами, чем в рамках ипотеки с господдержкой.

    Около 80% заемщиков, оформляющих семейную ипотеку, состоят в браке, причем в этом году семейную ипотеку чаще оформляют женщины (58%), тогда как в прошлом году лидировали мужчины.

    В 2023 году на 12% выросла доля заемщиков в возрасте 40–50 лет, хотя в целом они моложе, чем покупатели по госпрограмме: 37 лет против 39 лет.

    — Средняя площадь квартиры, которую приобрели с помощью семейной ипотеки, снизилась до 40 кв. м с прошлогодних 42 кв. м, — рассказала Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — По госпрограмме, для сравнения, средняя площадь ниже на 5 кв. м — 35 кв. м. Средний бюджет покупки по семейной ипотеке на 8% выше, чем по госпрограмме, и составляет 7,9 млн руб. против 8,4 млн руб. в прошлом году.

    Эксперты также отмечают, что в 2023 году семейную ипотеку чаще стали брать региональные покупатели — их доля с прошлого года выросла с 30% до 37%, в сделках по госпрограмме она достигает максимума в 49%.

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