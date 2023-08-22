Средний чек по «семейной ипотеке» в Петербурге составил почти 8 млн рублей

В 2023 году доля семейной ипотеки выросла до 32–38% по сравнению с 25% в 2022 году. Как отмечают эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), это связано с чем, что в условия была добавлена новая категория заемщиков — семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.



По данным аналитиков, в среднем по семейной ипотеке тратят 7,9 млн рублей и вдвое чаще выбирают квартиры с двумя и более комнатами, чем в рамках ипотеки с господдержкой.



Около 80% заемщиков, оформляющих семейную ипотеку, состоят в браке, причем в этом году семейную ипотеку чаще оформляют женщины (58%), тогда как в прошлом году лидировали мужчины.

