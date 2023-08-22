РБК: сотрудника института МВД задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Старшего научного сотрудника НИЦ № 3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД Сергея Бендзяка задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом 22 августа сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции и собеседника, знакомого с материалами дела.



Следствие полагает, что Бендзяк за пять миллионов рублей обещал бизнесменам помочь в регистрации незаконной постройки в Москве, но выполнить это не мог и не собирался. Вскоре столичные власти решили снести постройку. Собеседник агентства отметил, что Бендзяка проверяют на причастность к еще нескольким эпизодам дела, а задержали его накануне сотрудники ФСБ и Следственного комитета.