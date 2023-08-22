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    РБК: сотрудника института МВД задержали по подозрению в крупном мошенничестве

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    Старшего научного сотрудника НИЦ № 3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД Сергея Бендзяка задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом 22 августа сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции и собеседника, знакомого с материалами дела.

    Следствие полагает, что Бендзяк за пять миллионов рублей обещал бизнесменам помочь в регистрации незаконной постройки в Москве, но выполнить это не мог и не собирался. Вскоре столичные власти решили снести постройку. Собеседник агентства отметил, что Бендзяка проверяют на причастность к еще нескольким эпизодам дела, а задержали его накануне сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

    В институте МВД Бендзяк выпустил научную работу «Осуществление оперативно-розыскных мероприятий по выявлению организованных групп экстремистской направленности в сети Интернет». Собеседник РБК отмечает, что раньше Бендзяк был замруководителя подразделения московского уголовного розыска, вел дело экс-полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева.

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