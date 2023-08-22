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    Задержан экс-глава Шлиссельбурга

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    Вечером в понедельник, 21 августа, задержали бывшего главу администрации Шлиссельбурга Артёма Желудова. Как пишет 47news, он проходит по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

    Кировский отдел СК Ленобласти возбудил уголовное дело. Следователи, утверждает издание, с высокой долей вероятности будут выходить в суд с ходатайством об аресте экс-главы.

    В рабочем кабинете Желудова прошли обыски. Мероприятия проводили сотрудники ФСБ и Следкома.

    По данным 47news, подробности уголовного дела не уточняются, но речь идет о неправильно введенном доме в поселке Приладожский, которым руководил Желудов до того, как стал главой администрации Шлиссельбурга.

    Ранее в отношении Артёма Желудова уже было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Также прокуратура возбудила административное дело — у ведомства возникли претензии из-за заключения контракта на реконструкцию стадиона «Водник».

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