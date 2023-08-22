Задержан экс-глава Шлиссельбурга

Вечером в понедельник, 21 августа, задержали бывшего главу администрации Шлиссельбурга Артёма Желудова. Как пишет 47news, он проходит по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



Кировский отдел СК Ленобласти возбудил уголовное дело. Следователи, утверждает издание, с высокой долей вероятности будут выходить в суд с ходатайством об аресте экс-главы.



В рабочем кабинете Желудова прошли обыски. Мероприятия проводили сотрудники ФСБ и Следкома.

По данным 47news, подробности уголовного дела не уточняются, но речь идет о неправильно введенном доме в поселке Приладожский, которым руководил Желудов до того, как стал главой администрации Шлиссельбурга.

