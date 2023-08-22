Потому что мы команда. Где правильно организовать корпоратив

Собрать «вживую» сотрудников, работающих на удаленке. Вдохновить команду, выгорающую от рутины. Удивить иностранных партнеров и завязать с ними прочные долговременные отношения. Все эти задачи может решить правильно организованный корпоративный выезд. Как и, самое главное, где его провести — расскажем в этом материале.



Задача № 1. Тимбилдинг

Чтобы команда работала эффективно, ее игроки должны уметь взаимодействовать друг с другом. Но сейчас, когда многие перешли на удаленку, сотрудники часто не знают друг друга в лицо. Да и вообще в больших компаниях сотрудники могут не знать даже имен коллег. Опытные руководители знают: сплотить коллектив поможет тимбилдинг. Дословно слово переводится как «построение команды»: это активный корпоративный отдых, в ходе которого коллектив, проходя различные игры и задания, становится более сплоченным. Причем замечено: чем более экстремальные условия тимбилдинга, тем прочнее связи, которые возникают между коллегами. Люди узнают друг друга не с точки зрения должностных обязанностей, а личных качеств. В конце концов, так даже выявляются новые лидеры.



Удивительная деревня Мандроги в 3-х часах езды от Петербурга — идеальное место для проведения тимбилдинга, экстремального и не очень. Во-первых, здесь есть, где разместиться большой компанией или группой: можно поселиться в уютных теремах, а можно — в аутентичной гостинице. Еще два весомых преимущества — ресторанное питание и конференц-зал для встреч и мозговых штурмов. А если вам нужно игровое мероприятие или квест, то по вашему запросу «упакуют» полноценную программу. Но самое главное — природная красота и этническая стилистика места создадут ощущение мини- отпуска для всех сотрудников, а не рабочей встречи.

