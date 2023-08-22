Потому что мы команда. Где правильно организовать корпоратив

Собрать «вживую» сотрудников, работающих на удаленке. Вдохновить команду, выгорающую от рутины. Удивить иностранных партнеров и завязать с ними прочные долговременные отношения. Все эти задачи может решить правильно организованный корпоративный выезд. Как и, самое главное, где его провести — расскажем в этом материале.
Задача № 1. Тимбилдинг
Чтобы команда работала эффективно, ее игроки должны уметь взаимодействовать друг с другом. Но сейчас, когда многие перешли на удаленку, сотрудники часто не знают друг друга в лицо. Да и вообще в больших компаниях сотрудники могут не знать даже имен коллег. Опытные руководители знают: сплотить коллектив поможет тимбилдинг. Дословно слово переводится как «построение команды»: это активный корпоративный отдых, в ходе которого коллектив, проходя различные игры и задания, становится более сплоченным. Причем замечено: чем более экстремальные условия тимбилдинга, тем прочнее связи, которые возникают между коллегами. Люди узнают друг друга не с точки зрения должностных обязанностей, а личных качеств. В конце концов, так даже выявляются новые лидеры.
Удивительная деревня Мандроги в 3-х часах езды от Петербурга — идеальное место для проведения тимбилдинга, экстремального и не очень. Во-первых, здесь есть, где разместиться большой компанией или группой: можно поселиться в уютных теремах, а можно — в аутентичной гостинице. Еще два весомых преимущества — ресторанное питание и конференц-зал для встреч и мозговых штурмов. А если вам нужно игровое мероприятие или квест, то по вашему запросу «упакуют» полноценную программу. Но самое главное — природная красота и этническая стилистика места создадут ощущение мини- отпуска для всех сотрудников, а не рабочей встречи.
Задача № 2. «Побег на выходные»
Выгорание — постоянный спутник жителя мегаполиса. К нему приводят высокий уровень стресса, постоянная многозадачность, информационная перегруженность. Рутина тоже не добавляет радости, как и предстоящая осень. Как вдохновить команду на новые задачи и активный деловой год? Практика показывает: непродолжительный, но яркий корпоративный выезд на выходные может стать отличной мотивацией. Команда почувствует вашу заботу о ней!
Одним из вариантов эмоциональной и психологической разгрузки коллектива может стать ремесленный мастер-класс: это могут быть и свечи ручной работы, и кузница, и ювелирное дело, или столь популярный сейчас гончарный круг. Конференц-зал Мандрог идеально подойдет для проведения совместных игр на единение коллектива и зарядит эмоциями на всю неделю. И, конечно, ваши сотрудники просто смогут прогуляться по лесу, не думая о бытовых заботах и задачах выходного дня.
Поверьте, время, проведенное со смыслом, вдохновит команду на новые свершения.
Задача № 3. Долгие и прочные отношения с зарубежными партнерами
Сейчас, когда в компаниях перестраиваются логистические процессы, российский бизнес выстраивает отношения с партнерами из восточных и южных стран. Гостеприимный прием на петербургской земле поможет установить деловые контакты с гостями из-за рубежа, построить с ними прочные и доверительными отношения.
Как решить эту задачу? Возможности Удивительной деревни Мандроги позволяют организовать отдых для VIP-персон. На территории есть вертолетная площадка, или можно организовать трансфер из Петербурга — причем будет возможность совместить перелет с познавательной экскурсией. В уникальном этнопарке под открытым небом гостей ждет полное погружение в русскую культуру и быт XIX века. Можно пожить в старинной избе, получить яркие гастрономические впечатления от традиционной кухни и насладиться настоящим банным ритуалом.
Для размещения высокопоставленных гостей есть усадьба на берегу Свири с личным шеф-поваром и премиум-обслуживанием. Прогулка на лошадях также даст возможность в неформальной обстановке обсудить планы и перспективы сотрудничества или можно взять катер и отправиться на рыбалку.
Задач много, а площадка для их реализации одна — Удивительная деревня Мандроги. В ней есть все возможности для организации корпоративных выездов разных видов и форм.
Телефон для бронирования: +7 991 049 63 73.
ООО «Мандроги», https://mandrogi.ru/ ИНН 4711006769