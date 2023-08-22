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    Каникулы петербургской пятиклассницы заканчиваются в реанимации. Три дня дома не помогли

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    Родители три дня лечили дочку дома после происшествия на дачном отдыхе. В итоге обратились в поликлинику, а оттуда девочку срочно госпитализировали в реанимацию. Подробности стали известны «Фонтанке» 22 августа.

    Днём 18 августа на даче в Синявино (Кировский район Ленобласти) 12-летняя девочка упала с велосипеда. К 21 августа ей стало хуже, болел живот, и родители привезли её в поликлинику по месту жительства — в Рыбацком. Медики поняли, что она в тяжелом состоянии, вызвали скорую помощь, и её доставили в детскую городскую больницу № 5. У неё диагностировали закрытую травму живота и капсульный разрыв печени.

    Девочка учится в 5 классе в Петербурге. Семья у неё полная, на учете в ОДН не состоит.

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