Двое подобрали ключи к офису у Московских ворот и ушли миллионерами

Особо крупную кражу расследует полиция Московского района Петербурга. Преступники по-хозяйски зашли в компьютерный магазин и опустошили сейф, стало известно «Фонтанке» 22 августа.



Ревизию в своём интернет-магазине, торгующем компьютерной техникой, накануне вынужден был провести 35-летний петербуржец. Офис на Ломаной неподалёку от Московских ворот незваные гости навестили ночью. Судя по записям с камер, зашли вдвоём и со своими ключами.



Они шныряли по не оборудованному сигнализацией помещению, как у себя дома, и исчезли вместе с наличными из металлического ящика. В нём, как рассказал полицейским владелец магазина, хранились 1,6 миллиона рублей.

