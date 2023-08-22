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    Карьерный ЗИЛ и «Тойота» столкнулись в Ленобласти, за рулём была 13-летняя девочка

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    Серьёзное ДТП произошло в Подпорожском районе Ленинградской области. Пострадала водитель одной из машин — семиклассница. Подробности стали известны «Фонтанке» 22 августа.

    ЗИЛ и «Тойота Королла» с петербургскими номерами столкнулись 21 августа около 9:30 в посёлке Вознесенье на перекрестке Петрозаводского тракта и Пожарного переулка. Грузовик двигался по главной дороге, за рулём был 63-летний сотрудник производственного карьера. Легковушку по второстепенной дороге вела 13-летняя девочка, дочь владельца машины. 40-летний отец находился на пассажирском сиденье. Оба живут в Вознесенье.

    Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и, предположительно, перелом. В состоянии средней тяжести её доставили в Лодейнопольскую межрайонную больницу.

    В отношении обоих водителей составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В отношении отца — протокол об административном правонарушении по статье 12.7, часть 3, КоАП РФ за передачу управления водителю, не имеющему прав.

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