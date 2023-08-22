Минобороны РФ: на Черным морем сбиты два украинских БПЛА

Министерство обороны РФ заявило о новой атаке беспилотников возле побережья Крыма. Как сообщает в ночь на вторник официальный телеграм-канал военного ведомства, 21 августа около 23.00 мск пресечена попытка осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.
«Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении Минобороны.
Уточняется, что после потери управления БПЛА потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 км северо-западнее побережья полуострова Крым.