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    Минобороны РФ: на Черным морем сбиты два украинских БПЛА

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    Министерство обороны РФ заявило о новой атаке беспилотников возле побережья Крыма. Как сообщает в ночь на вторник официальный телеграм-канал военного ведомства, 21 августа около 23.00 мск пресечена попытка осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

    «Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении Минобороны.

    Уточняется, что после потери управления БПЛА потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 км северо-западнее побережья полуострова Крым.

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