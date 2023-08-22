Владимир Путин поздравил Россию с днем флага: видео

Владимир Путин поздравил россиян с днем государственного флага страны. Видеообращение президента 22 августа опубликовано на сайте Кремля.



«Дорогие соотечественники, сегодня мы отмечаем день государственного флага. У наших знамен, как и у нашей державы, тысячелетняя история», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что все исторические флаги и символы требуют уважения, но у россиян «особое отношение к бело-сине-красному знамени», которое в качестве государственного флага было утверждено Петром I и которое снова стало государственным символом в 1991 году.