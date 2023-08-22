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    Владимир Путин поздравил Россию с днем флага: видео

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    Владимир Путин поздравил россиян с днем государственного флага страны. Видеообращение президента 22 августа опубликовано на сайте Кремля.

    «Дорогие соотечественники, сегодня мы отмечаем день государственного флага. У наших знамен, как и у нашей державы, тысячелетняя история», — сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что все исторические флаги и символы требуют уважения, но у россиян «особое отношение к бело-сине-красному знамени», которое в качестве государственного флага было утверждено Петром I и которое снова стало государственным символом в 1991 году.

    kremlin.ru

    «С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, по сути восстановили суверенитет нашей страны. Россия — тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг — это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России» — сказал Владимир Путин.

    Справка:

    День флага Российской Федерации — один из самых молодых государственных праздников в стране. Он был учрежден указом президента Бориса Ельцина в 1994 году. Создателем триколора считается Петр I. По его указу в 1705 году бело-сине-красный флаг начали использовать моряки торговых судов. Накануне коронации Николая II он был признан официальным флагом Российской империи.

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    ПутинДень флага РФ
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