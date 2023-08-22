На Тихорецком седан вообразил себя трамваем: видео

Видео странной дорожной ситуации публикует 21 августа один из участников паблика «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Впрочем, даже «дорожной» ее можно назвать лишь условно, поскольку происходит всё не на проезжей части, а на выделенной полосе для трамваев.
«Иногда хочется просто стать трамваем», — озаглавил ролик автор поста.
Автор кадров уточняет место — «Тихорецкий проспект в направлении к Северному проспекту». Не совсем понятно, какие возможности открывало для водителя седана движение по рельсам. Очевидного ответа на этот вопрос нет.