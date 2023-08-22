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    На Тихорецком седан вообразил себя трамваем: видео

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    Видео странной дорожной ситуации публикует 21 августа один из участников паблика «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Впрочем, даже «дорожной» ее можно назвать лишь условно, поскольку происходит всё не на проезжей части, а на выделенной полосе для трамваев.

    «Иногда хочется просто стать трамваем», — озаглавил ролик автор поста.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Автор кадров уточняет место — «Тихорецкий проспект в направлении к Северному проспекту». Не совсем понятно, какие возможности открывало для водителя седана движение по рельсам. Очевидного ответа на этот вопрос нет.

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    Движение авто по выделенной полосе для трамваев
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