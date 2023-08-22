У Южной ТЭЦ приметили двоих в камуфляже и масках. Один не смог убежать от полиции

Рано утром 21 августа на Софийской улице в Колпинском районе у Южной теплоэлектроцентрали гуляли двое мужчин. Необычные наряды привлекли внимание полиции. Однако участники променада попытались скрыться. Это удалось только одному.
По информации «Фонтанки», мужчины шли вдоль Южной ТЭЦ у Софийской улицы, 96 около 5.15 утра. Местность не самая располагающая для прогулок: кроме промышленных зданий теплоэлектроцентрали других объектов нет, только самосевные заросли, на противоположной стороне — развязка Софийской улицы с КАД.
Одеты мужчины были примечательно: камуфляжные костюмы, на лицах — балаклавы, соответствующая обувь. При виде правоохранителей оба предприняли попытку избежать встречи, один из них на ходу опустошал карманы.
Второму мужчине повезло меньше: его задержали и доставили в 39 отдел полиции. Задержанный — 47-летний уроженец Ленинграда. Известно, что мужчина зарегистрирован на севере города, официально не трудоустроен, и ранее был судим. В советские времена — за хищение государственного или общественного имущества, в России — за кражу и по «оружейной» статье.
При себе у задержанного нашлись завернутый в фольгу кнопочный телефон и пустая кобура.
Южная ТЭЦ расположена в Колпинском районе. Согласно данным с сайта ПАО «ТГК-1», она обеспечивает теплом промышленные предприятия, жилые дома и здания общественного назначения Московского, Фрунзенского и Невского районов Санкт-Петербурга. В зоне обслуживания находятся 900 тысяч человек.