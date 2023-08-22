У Южной ТЭЦ приметили двоих в камуфляже и масках. Один не смог убежать от полиции

Рано утром 21 августа на Софийской улице в Колпинском районе у Южной теплоэлектроцентрали гуляли двое мужчин. Необычные наряды привлекли внимание полиции. Однако участники променада попытались скрыться. Это удалось только одному.



По информации «Фонтанки», мужчины шли вдоль Южной ТЭЦ у Софийской улицы, 96 около 5.15 утра. Местность не самая располагающая для прогулок: кроме промышленных зданий теплоэлектроцентрали других объектов нет, только самосевные заросли, на противоположной стороне — развязка Софийской улицы с КАД.