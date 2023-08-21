Польские археологи нашли могилы «вампиров»

В Польше группа археологов под руководством профессора Университета Николая Коперника Дариуша Полиньски во время раскопок на кладбище XVII века обнаружила могилы «вампиров» — ребенка и женщины. Об этом 21 августа рассказывает РБК Life.

Захоронение расположено неподалеку от деревни Пень в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. Последняя находка археологов — могила ребенка, его пол специалисты пока не установили. Однако известно, что возраст умершего — 5–7 лет. Его похоронили лицом вниз, к ноге пристегнули навесной замок, который выполняет функцию удерживания трупа в мире мертвых.



Ученые планируют провести ДНК-тестирование, чтобы определить, не был ли ребенок болен и не имел ли ярких особенностей внешности: обе эти причины могли повлечь такие похороны.

Это не первая подобная находка на этом кладбище. Год назад специалисты там же откопали могилу женщины-«вампира», у нее замок был пристегнут к пальцу. Кроме того, поперек шеи лезвием вниз был положен серп. Орудие во время похорон расположили таким образом, что если бы похороненный решил встать, серп впился бы в горло.



В числе других подобных практик захоронения с использованием отпугивающих зло ритуалов было отсечение головы, также люди клали в рот покойнику защитную монету либо втыкали в тело кол. Такие способы захоронения встречались регулярно в периоды бедствий, в том числе эпидемий, так как люди склонны были винить в несчастьях нечистые силы.

