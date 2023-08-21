    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    760мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.14eur102.57

    Польские археологи нашли могилы «вампиров»

    2036
    7 комментариев

    В Польше группа археологов под руководством профессора Университета Николая Коперника Дариуша Полиньски во время раскопок на кладбище XVII века обнаружила могилы «вампиров» — ребенка и женщины. Об этом 21 августа рассказывает РБК Life.

    Захоронение расположено неподалеку от деревни Пень в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. Последняя находка археологов — могила ребенка, его пол специалисты пока не установили. Однако известно, что возраст умершего — 5–7 лет. Его похоронили лицом вниз, к ноге пристегнули навесной замок, который выполняет функцию удерживания трупа в мире мертвых.

    Ученые планируют провести ДНК-тестирование, чтобы определить, не был ли ребенок болен и не имел ли ярких особенностей внешности: обе эти причины могли повлечь такие похороны.

    Это не первая подобная находка на этом кладбище. Год назад специалисты там же откопали могилу женщины-«вампира», у нее замок был пристегнут к пальцу. Кроме того, поперек шеи лезвием вниз был положен серп. Орудие во время похорон расположили таким образом, что если бы похороненный решил встать, серп впился бы в горло.

    В числе других подобных практик захоронения с использованием отпугивающих зло ритуалов было отсечение головы, также люди клали в рот покойнику защитную монету либо втыкали в тело кол. Такие способы захоронения встречались регулярно в периоды бедствий, в том числе эпидемий, так как люди склонны были винить в несчастьях нечистые силы.

    Издание со ссылкой на антрополога из канадского университета Лейкхед Марека Полчина уточняет, что могилы с «вампирами» могли появиться в XVII веке в Польше из-за сочетания среди населения христианских и языческих верований.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close