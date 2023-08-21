«Сироткин», Zoloto, Тося Чайкина и другие выступят на фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге

«Антон тут рядом» — одноименный фестиваль фонда поддержки людей с аутизмом — в восьмой раз пройдет в Петербурге и вновь соберет в одном месте множество молодых и актуальных артистов. Мероприятие пройдет 23 августа в пространстве «Севкабель Порт» (
Гостей ждут две сцены, на которых в течение дня выступят Тося Чайкина, группы «Сироткин», «Макодзеба», «Сестры», «Хадн Дадн», «Наадя», электронный музыкант Яна Кедрина, она же Kedr Livanskiy, Павел Артемьев (тот самый из группы «Корни»), а также оркестр «Антон тут рядом» в компании секретных гостей. Надо отметить, что оркестр является инклюзивным проектом — в нем играют аутичные музыканты — и исполняет музыку с референсами к року, джазу, авангарду и свободной импровизации.
Также на фестивале ожидаются и другие активности: фуд-корты и зоны отдыха, маркет и даже тату-студия. Фестиваль благотворительный: все собранные на нем средства будут использованы на дальнейшую поддержку фонда и его подопечных.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»