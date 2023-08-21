В Самаре футболист сборной России попал в ДТП

Футболист «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в автомобильную аварию в центре Самары, передает РИА Новости. По информации источника, спортсмен сумел избежать травм.
Судя по фото с места аварии, Писарский присутствовал на месте происшествия.
«Игрок не пострадал», — подтвердили в клубе.
Писарский перешел в состав «Крыльев Советов» из «Оренбурга» в декабре 2022 года. За свою карьеру 27-летний форвард провел 35 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись 20 забитыми мячами. Отметим, что футболист пропустил старт нового сезона из-за травмы. В ноябре 2022 года провел игру в составе сборной России против Таджикистана (0:0).