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    В Самаре футболист сборной России попал в ДТП

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    Футболист «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в автомобильную аварию в центре Самары, передает РИА Новости. По информации источника, спортсмен сумел избежать травм.

    Судя по фото с места аварии, Писарский присутствовал на месте происшествия.

    «Игрок не пострадал», — подтвердили в клубе.

    Писарский перешел в состав «Крыльев Советов» из «Оренбурга» в декабре 2022 года. За свою карьеру 27-летний форвард провел 35 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись 20 забитыми мячами. Отметим, что футболист пропустил старт нового сезона из-за травмы. В ноябре 2022 года провел игру в составе сборной России против Таджикистана (0:0).

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