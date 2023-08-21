Убийца младенцев умрет в тюрьме: медсестра из Англии услышала самый жесткий приговор

Английскую медсестру Люси Летби признали виновной в убийстве семерых младенцев. Самая массовая детская серийная убийца в современной британской истории умрет в тюрьме, так как она была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, пишет газета Independent.



Как сообщает издание 21 августа, судья Королевского суда Манчестера Госс, вынося убийце младенцев редкий приговор, назвал её действия жестокими, расчетливыми, циничными и граничащими с садизмом и обратился к подсудимой напрямую: «Вы проведете остаток своей жизни в тюрьме».