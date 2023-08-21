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    Убийца младенцев умрет в тюрьме: медсестра из Англии услышала самый жесткий приговор

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    13 комментариев

    Английскую медсестру Люси Летби признали виновной в убийстве семерых младенцев. Самая массовая детская серийная убийца в современной британской истории умрет в тюрьме, так как она была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, пишет газета Independent.

    Как сообщает издание 21 августа, судья Королевского суда Манчестера Госс, вынося убийце младенцев редкий приговор, назвал её действия жестокими, расчетливыми, циничными и граничащими с садизмом и обратился к подсудимой напрямую: «Вы проведете остаток своей жизни в тюрьме».

    33-летняя Люси Летби была признана виновной в убийстве семерых младенцев и попытке убийства еще шестерых, когда она работала в неонатальном отделении больницы графини Честер в 2015–2016 годах. Она вводила младенцам воздух или инсулин в вену или впрыскивала им в желудок через назальный гастроскоп воздух или избыточное количество молока.

    Медсестра отказалась слушать свой приговор до конца и попросила вывести её из зала. Британский премьер Риши Сунак назвал в Daily Mail это трусостью и заявил, что в правительстве обдумывают законопроект, который обяжет подсудимых присутствовать при оглашении приговора и смотреть в глаза потерпевшим.

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    Комментарии 13

    Гость21 Авг 2023 в 18:53
    Их нравы.... (С)
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