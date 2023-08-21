Придется подождать. Поезда на синей линии метро едут дольше обычного

На Московско-Петроградской линии (синяя) петербургского метро увеличено время хода поездов. Об этом в 17:24 сообщили в пресс-службе подземки.

Ситуацию объяснили техническими причинами. «Фонтанке» в метро рассказали, что дело в неисправном светофоре.