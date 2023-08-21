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    На Парнасе построят новую школу с двумя бассейнами

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    На Парнасе появится новая школа на 550 мест, которую построят по договору концессии. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», архитектурный облик здания школы был недавно согласован.

    Фото: предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург»
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    Четырехэтажное здание расположится в квартале, ограниченном улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова и Заречной. Помимо 22 учебных классов внутри расположится библиотечно-информационный центр с читальным залом, столовая с горячим цехом, актовый зал, лабораторные классы для практических занятий и другие помещения. Потоки учеников младшей и старшей школ будут разделены.

    В здании седьмой школы на территории проекта «Северная долина» предусмотрены два бассейна и два спортзала — большой и малый. На прилегающей территории создадут спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками и беговыми дорожками, а также открытые рекреационные площадки с игровыми зонами для детей разных возрастов, места для мероприятий и зоны отдыха.

    — В этом году мы планируем завершить строительство шести социальных объектов — двух поликлиник, двух детских садов и двух школ, — говорит Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург». — Также планируется начать строительство еще двух школ и детского сада. На сегодня объем и темпы строительства соцобъектов на территории на Парнасе и в Юнтолово остаются одними из самых высоких среди проектов КОТ в Петербурге и Ленобласти.

    Фото: предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург»

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