На Парнасе построят новую школу с двумя бассейнами

На Парнасе появится новая школа на
Четырехэтажное здание расположится в квартале, ограниченном улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова и Заречной. Помимо 22 учебных классов внутри расположится библиотечно-информационный центр с читальным залом, столовая с горячим цехом, актовый зал, лабораторные классы для практических занятий и другие помещения. Потоки учеников младшей и старшей школ будут разделены.
В здании седьмой школы на территории проекта «Северная долина» предусмотрены два бассейна и два спортзала — большой и малый. На прилегающей территории создадут спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками и беговыми дорожками, а также открытые рекреационные площадки с игровыми зонами для детей разных возрастов, места для мероприятий и зоны отдыха.
— В этом году мы планируем завершить строительство шести социальных объектов — двух поликлиник, двух детских садов и двух школ, — говорит Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург». — Также планируется начать строительство еще двух школ и детского сада. На сегодня объем и темпы строительства соцобъектов на территории на Парнасе и в Юнтолово остаются одними из самых высоких среди проектов КОТ в Петербурге и Ленобласти.