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    Россиянка Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

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    16 комментариев

    Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира, проходившего в Баку. Она обыграла на тай-брейке представительницу Болгарии Нургюл Салимову.

    В финале обе партии в субботу и воскресенье завершились вничью. В понедельник на тай-брейке с укороченным контролем времени победу одержала россиянка с общим счетом 2,5:1,5.

    Третье место на турнире заняла украинка Анна Музычук, которая обыграла в двух партиях китаянку Тань Чжунъи.

    Россияне и белорусы выступали на Кубке мира в нейтральном статусе.

    Александра Горячкина в 2021 году заняла второе место на первом Кубке мира по шахматам среди женщин, проиграв в финале россиянке Александре Костенюк, которая сейчас представляет Швейцарию.

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    Комментарии 16

    Гость21 Авг 2023 в 17:41
    Переползла границу?
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