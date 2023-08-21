Россиянка Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира, проходившего в Баку. Она обыграла на тай-брейке представительницу Болгарии Нургюл Салимову.



В финале обе партии в субботу и воскресенье завершились вничью. В понедельник на тай-брейке с укороченным контролем времени победу одержала россиянка с общим счетом 2,5:1,5.



Третье место на турнире заняла украинка Анна Музычук, которая обыграла в двух партиях китаянку Тань Чжунъи.



Россияне и белорусы выступали на Кубке мира в нейтральном статусе.



Александра Горячкина в 2021 году заняла второе место на первом Кубке мира по шахматам среди женщин, проиграв в финале россиянке Александре Костенюк, которая сейчас представляет Швейцарию.

