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    Перед 1 сентября окна школ Белгорода укрепляют мешками с песком

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    25 комментариев

    Школы Белгорода готовятся к началу учебного года. Образовательные учреждения региона укрепляют окна мешками с песком, а также используют специальную бронированную пленку. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на директора белгородской школы № 1 Евгения Бабкина.

    Проводить очные занятия могут только школы, расположенные вне приграничной зоны, ширина которой составляет 20 километров. Также администрации учреждений необходимо подготовить укрытия, в том числе укрепить окна подвальных этажей, где в случае чего можно будет спрятаться.

    Учиться дети будут в 2–3 смены, а время уроков будет сокращено на 5–10 минут. Сделано это для того, чтобы все учащиеся могли поместиться в безопасной зоне — подвале или столовой.

    По его словам, специальная комиссия осмотрела места укрытий и дала рекомендации, где нужно усилить меры безопасности. Школа приняла рекомендации и исправила все недочеты.

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    Комментарии 25

    Гость21 Авг 2023 в 18:11
    Как,не может быть!
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