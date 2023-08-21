Перед 1 сентября окна школ Белгорода укрепляют мешками с песком

Школы Белгорода готовятся к началу учебного года. Образовательные учреждения региона укрепляют окна мешками с песком, а также используют специальную бронированную пленку. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на директора белгородской школы № 1 Евгения Бабкина.



Проводить очные занятия могут только школы, расположенные вне приграничной зоны, ширина которой составляет 20 километров . Также администрации учреждений необходимо подготовить укрытия, в том числе укрепить окна подвальных этажей, где в случае чего можно будет спрятаться.