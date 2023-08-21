Перед 1 сентября окна школ Белгорода укрепляют мешками с песком

Школы Белгорода готовятся к началу учебного года. Образовательные учреждения региона укрепляют окна мешками с песком, а также используют специальную бронированную пленку. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на директора белгородской школы
Проводить очные занятия могут только школы, расположенные вне приграничной зоны, ширина которой составляет
Учиться дети будут в
По его словам, специальная комиссия осмотрела места укрытий и дала рекомендации, где нужно усилить меры безопасности. Школа приняла рекомендации и исправила все недочеты.