    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    762мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.4eur101.48

    Трансгендерную экс-сотрудницу ФСБ оштрафовали по делу о гостайне

    3858
    36 комментариев

    Бывшую сотрудницу ФСБ, трансдевушку Катерину Майерс оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о нарушении требований по защите государственной тайны (ч. 1 ст. 283.2 УК РФ). Заседание суда прошло в закрытом режиме, пишет 21 августа РБК.

    «Она попыталась в декабре уехать в Мексику из-за травли в интернете, но в связи с доступом к гостайне выезд ей ограничен до 2026 года, её задержали на границе», — пояснил суть претензий адвокат Майерс Константин Ерохин.

    Прокуратура просила оштрафовать экс-сотрудницу ФСБ на 400 тысяч. По словам Ерохина, решением суда он «в целом» удовлетворен и обжаловать его не собирается.

    До трансгендерного перехода Майерс 12 лет прослужила в ФСБ на Северном Кавказе. Коллеги-силовики знали её как капитана погранслужбы Александра Чумакова. В ведомстве она занималась работой, которая была связана с экстремистскими и террористическими материалами в интернете и «работой с журналистами».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ20
    УДИВЛЕНИЕ8
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 36

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    36
    close