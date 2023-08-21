Трансгендерную экс-сотрудницу ФСБ оштрафовали по делу о гостайне

Бывшую сотрудницу ФСБ, трансдевушку Катерину Майерс оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о нарушении требований по защите государственной тайны (ч. 1 ст. 283.2 УК РФ). Заседание суда прошло в закрытом режиме, пишет 21 августа РБК.

«Она попыталась в декабре уехать в Мексику из-за травли в интернете, но в связи с доступом к гостайне выезд ей ограничен до 2026 года, её задержали на границе», — пояснил суть претензий адвокат Майерс Константин Ерохин.



Прокуратура просила оштрафовать экс-сотрудницу ФСБ на 400 тысяч. По словам Ерохина, решением суда он «в целом» удовлетворен и обжаловать его не собирается.

