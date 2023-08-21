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    Экс-главный тренер «Зенита» Петржела завершил карьеру

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    Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Властимил Петржела 22 августа сообщил «Матч ТВ», что не планирует возвращаться к тренерской карьере, включая работу в клубе Российской премьер-лиги.

    На вопрос о возможности вернуться в Россию и возглавить один из клубов РПЛ, например, «Оренбург», Петржела ответил: «У меня больше нет амбиций тренировать в РПЛ или где-то еще».

    Петржела, которому сейчас 70 лет, возглавлял «Зенит» в 2003–2006 годах. Под руководством чешского специалиста команда завоевала серебряные медали чемпионата России и выиграла Кубок Премьер-лиги.

    Последней командой, где Петржела работал главным тренером, был чешский клуб «Фастав» в 2018 году.

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