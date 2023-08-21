Петербурженка сдала квартиру двум проституткам и получила срок

Московский районный суд Петербурга признал местную жительницу Людмилу виновной в организации проституции — она предоставила свою квартиру двум девушкам, которые оказывали там секс-услуги. Прокуратура поддержала обвинение, сообщает 21 августа пресс-служба ведомства.

Отмечается, что девушки работали в квартире на улице Типанова меньше месяца в июне 2022 года.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 241 УК РФ — «Деяние, направленное на организацию занятия проституцией другими лицами». В итоге суд признал ее виновной. Было назначено условное лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на тот же период.

