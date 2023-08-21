«Хилари» топит Калифорнию: это сильнейший тропический шторм за 84 года

Первый за последние 84 года тропический шторм обрушился на Калифорнию.
Автор: видео / FRANCE 24 English / YouTube
Как пишет The Guardian 21 августа, тропический шторм «Хилари» с порывами до 210 км/ч прибыл в южную Калифорнию поздно вечером в воскресенье. В последний раз тропический шторм обрушивался на южную Калифорнию в 1939 году, когда он затопил Лос-Анджелес и унес жизни почти 100 человек.
Автор: видео / WION / YouTube
Автор: видео / The Independent / YouTube
Затопления уже есть в ряде городов штата. Ожидается, что в некоторых частях Калифорнии и Невады выпадет годовая норма осадков.