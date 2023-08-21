В ДТП с «Газелью» под Тосно пострадала машина из автопарка Смольного

Невольным участником ДТП под Тосно стал водитель Смольного, передвигавшийся на «Тойоте Камри». Автомобиль с буквами «НВВ» на номерах зацепило падающей на бок «Газелью».

47news со ссылкой на аварийно-спасательную службу сообщает, что утром 21 августа на дороге в Никольское столкнулись «Газель» и микроавтобус «Максус». Задеты также были «Тойота» и туристический автобус «Мерседес». Из «Газели» спасателям пришлось вызволять заблокированного водителя.

