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    В ДТП с «Газелью» под Тосно пострадала машина из автопарка Смольного

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    Невольным участником ДТП под Тосно стал водитель Смольного, передвигавшийся на «Тойоте Камри». Автомобиль с буквами «НВВ» на номерах зацепило падающей на бок «Газелью».

    47news со ссылкой на аварийно-спасательную службу сообщает, что утром 21 августа на дороге в Никольское столкнулись «Газель» и микроавтобус «Максус». Задеты также были «Тойота» и туристический автобус «Мерседес». Из «Газели» спасателям пришлось вызволять заблокированного водителя.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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    Ранее «Фонтанка» сообщала, что медики на месте ДТП осмотрели четырех пострадавших, которых после осмотра госпитализировали.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти информирует о госпитализации водителей «Газели» и «Максуса». Оба находятся в состоянии средней степени тяжести.

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